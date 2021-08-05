اليوم السابع
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الخميس، 05 أغسطس 2021 04:06 م
أكرم القصاص
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‏‎‎6467 موظفا بالجهاز الإدارى تقدموا للعلاج من الإدمان خلال 3 أشهر.. إنفوجراف

الخميس، 05 أغسطس 2021 03:50 م
‏‎‎6467 موظفا بالجهاز الإدارى تقدموا للعلاج من الإدمان خلال 3 أشهر.. إنفوجراف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
كتب مدحت وهبة

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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق  انفوجراف يتضمن مجهودات الخط الساخن "16023" في الفترة من يناير وحتى يوليو 2021  حيث بلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال الـ 7 أشهر الأولى من  عام 2021، بلغ 73 ألفا و318  مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 2403 حالة من المناطق الجديدة " بديلة العشوائيات" وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.
 
‏‎وتضمن الانفوجراف ، أنه خلال شهرى  مايو ويونيو ويوليو 2021 تقدم 6467 موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان مما يشير الى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف او الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره حيث من المقرر بداية العام المقبل بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات ضمن مبادرة "مصلحتك " لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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صندوق مكافحة الادمان

علاج مرضى الادمان

طرق علاج مرضى الادمان

كيفية علاج مرضى الادمان

علاج الموظفين من الادمان

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