محكمة سودانية تقضى بإعدام 6 من قوات الدعم السريع أدينوا بقتل طلاب

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قضت محكمة سودانية، اليوم الخميس، بإعدام ستة من قوات الدعم السريع، أدينوا بقتل متظاهرين في مدينة الأبيض، في ولاية شمال كردفان.

أضاف رئيس المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم، إن "القوة المرتكزة في السوق الرئيسي بمدينة الأُبيض، أطلقت النار على تظاهرات الطلاب، وأحالت المحكمة متهما سابعا إلى محكمة الطفل، لعدم بلوغه سن الرشد وقت ارتكاب الجريمة قبل عامين، وقضت المحكمة ببراءة متهمين من التهم المنسوبة إليهما.

وكان 5 طلاب قتلوا وأصيب آخرون، في مسيرة شهدتها مدينة الأبيض في نهاية شهر يوليو من العام 2019..