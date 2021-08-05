اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أغسطس 2021 09:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

محكمة سودانية تقضى بإعدام 6 من قوات الدعم السريع أدينوا بقتل طلاب

الخميس، 05 أغسطس 2021 06:05 م
محكمة سودانية تقضى بإعدام 6 من قوات الدعم السريع أدينوا بقتل طلاب مظاهرات السودان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة سودانية، اليوم الخميس، بإعدام ستة من قوات الدعم السريع، أدينوا بقتل متظاهرين في مدينة الأبيض، في ولاية شمال كردفان.
 
أضاف رئيس المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم، إن "القوة المرتكزة في السوق الرئيسي بمدينة الأُبيض، أطلقت النار على تظاهرات الطلاب، وأحالت المحكمة متهما سابعا إلى محكمة الطفل، لعدم بلوغه سن الرشد وقت ارتكاب الجريمة قبل عامين، وقضت المحكمة ببراءة متهمين من التهم المنسوبة إليهما.
 
وكان 5 طلاب قتلوا وأصيب آخرون، في مسيرة شهدتها مدينة الأبيض في نهاية شهر يوليو من العام 2019..
 

السودان

الخرطوم

انتفاضة السودان

البشير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة