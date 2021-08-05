تعرف على قيمة تعويضات عمال الحديد والصلب ومقترحات المعاش

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركة الحديد والصلب بحث قيمة تعويضات العاملين المقترحة وذلك من خلال اجتماعات تعقد بين نقابة الشركة والنقابة العامة للصناعات الهندسية والقوى العاملة للوصول إلى اتفاق محدد حول قيمة التعويضات التى ستمنح للعاملين.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن التعويضات التى سبق الاتفاق عليها كانت عبارة عن منح العمال أقل من 45 سنة نحو 250 ألف جنيه تعويضات، فيما يمنح من عن أكبر من 45 سنة نحو 450 ألف جنيه، بجانب منح بدلات اجازات ووجبة ومعاش بقيمة 1200 جنيه لحين بلوغ سن المعاش، حيث يقرر القانون الجديد ‬منح المعاش عند سن الستين.

أضافت المصادر أن الاجتماع الذى عقد منذ يومين بوزارة القوى العاملة، شهد خلافات فى وجهات النظر حول مبالغ التعويضات والمعاش والوجبة، مما يعتبر تراجعا عن بعض بنود الاتفاق وقيمة التعويضات التى سبق إعلانها.

أوضحت إنه تم تخفيض المبلغ ل 225 الف للشباب مع تفاوت مبلغ تعويض الكبار والابقاء علي من هم فوق ال 57 سنة داخل الشركة بدون تعويضات، لحين الخروج للمعاش، لافتة إنه تم اقتراح تخفيض المعاش المقرر من 1200 جنيه لـ900 جنيه مع التغاضى عن الاجازات والوجبة اليومية التى لم يا صرفها منذ عام، علاوة على رفض مقترح النقابة العامة بعمل تأمين صحى للعاملين لحين بلوغ سن المعاش وهو مطلب مهم لكنه قوبل بالرفض.

وأضافت المصادر إن المفاوضات بين كل الأطراف المعنية ما تزال جارية، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة للعاملين الذين خرجوا للمعاش قبل 3 سنوات ولم يحصلوا على مستحقاتهم من صندوق الزمالك والعاملين وهى مبالغ كبيرة مستحقة لهم.