إنهاء النزاع بين شركتى "كيما" و"الحديد والصلب للمناجم" بخصوص أرض أسوان

كتب عبد الحليم سالم

شهد المحاسب عماد الدين مصطفى – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس محمد السعداوى مصطفى السعداوى – العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية توقيع عقد اتفاق إنهاء النزاع بين الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما".

عقد الاتفاق تحت رعاية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور وليد الرشيدى والدكتور وائل يوسف نائبى القابضة الكيماوية والمعدنية.

وبحسب بيان اليوم، وقع كلاً من المهندس طارق الباجورى، العضو المنتدب التنفيذى لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إحدى الشركات التابعة للقابضة المعدنية، والمهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب التنفيذى لشركة كيما، وهى إحدى الشركات التابعة للقابضة الكيماوية عقد لتسوية نهائية وشاملة وحاسمة لكافة خلافاتهما بشأن أرض شركة كيما بأسوان والكائن عليها عمارات مملوكة لشركة الحديد والصلب.

وأوضح المهندس محمد السعداوى، أن توقيع هذا الاتفاق يأتى فى ضوء توجهات الدولة بشأن تسوية المنازعات بين الجهات التابعة للدولة، وكذا توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزارء بالتزام جميع الوزارات والجهات التابعة لها بتكليفات رئيس الجمهورية بوقف التقاضى بين الوزارات ودراسة سبل أخرى لفض المنازعات بينهم بخلاف اللجوء للقضاء.

وأكد أنه بمقتضى توقيع هذا الاتفاق قد آلت قطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وأصبحت من ضمن أصول وممتلكات الشركة.

وفى ذات السياق، أوضح المحاسب عماد الدين مصطفى، أن شركة كيما قد آلت لها مساحة 74 ألف متر مربع من الأرض المتنازع عليها، كما أشار إلى أنه جارى تشكيل لجنة مشتركة بين الشركتين للتوقيع على عقد تسليم وتسلم للأرض والمبانى والمنشآت التى تختص بها كل طرف على الطبيعة وإنهاء عملية التسليم بحد أقصى 30 يوم من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.