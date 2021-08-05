أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 5-8-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، و أسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 5-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه عند مستوى 706.466 مليار جنيه.



إيقاف تداول 31 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، تنمية للاستثمار العقاري، جنوب الوادي للأسمنت، برايم القابضة للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، الدلتا للسكر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شركة النصر للأعمال المدنية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أسمنت سيناء، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للأسمنت، العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، القناة للتوكيلات الملاحية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، تنمية للاستثمار العقاري، جنوب الوادي للأسمنت، برايم القابضة للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، الدلتا للسكر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شركة النصر للأعمال المدنية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أسمنت سيناء، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للأسمنت، العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، القناة للتوكيلات الملاحية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العربية للصناعات الهندسية، الأهلي للتنمية والاستثمار، جولدن تكس للأصواف، مطاحن مصر العليا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، العربية لحليج الأقطان، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.



البورصة تربح 3.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه عند مستوى 706.466 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه عند مستوى 706.466 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 492.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.4 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 3.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 12.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 17.6 مليون جنيه، 496.7 ألف جنيه، 72.2 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 99.3 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 10723 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13151 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 2824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3804 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1077 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 30.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 45.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.65%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 5.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.40%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 6.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.08%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 12.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.80%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 8.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.62%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 20.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.31%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 32.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.27%.