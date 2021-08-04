أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 4-8-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 721 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 703.138 مليار جنيه.

إيقاف تداول 33 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، القاهرة للدواجن، التعمير والاستشارات الهندسية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر بني سويف للأسمنت، أسمنت سيناء، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شركة النصر للأعمال المدنية، جنوب الوادي للأسمنت، الدلتا للسكر، العربية للصناعات الهندسية، دلتا للطباعة والتغليف، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العالمية للاستثمار والتنمية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، تنمية للاستثمار العقاري، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 721 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 721 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 703.138 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 410.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.1 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 7.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.23%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 65.2 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، 567.7 ألف جنيه، 413.9 ألف جنيه، 27.5 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 10718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13152 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4174 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2757 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3737 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، فيما تراجع مؤشر السندات بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1076 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

-أسمنت سيناء بسعر إغلاق 8.80 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 9.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 9.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 12.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.76%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 41.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 13.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 91.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.38%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.92%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 13.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 3.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%.