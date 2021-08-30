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19 لجنة تستقبل طلاب الدور الثانى للثانوية العامة بالمنوفية

الإثنين، 30 أغسطس 2021 10:14 ص
19 لجنة تستقبل طلاب الدور الثانى للثانوية العامة بالمنوفية أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، اليوم الإثنين، أن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة تنطلق السبت المقبل طبقا لجدول سير الامتحانات التى اعدته الوزارة .

وأكد سويد أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بتجهيز عدد 19 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية العشرة بنطاق محافظة المنوفية لاستقبال طلاب الدور الثانى والذى يبلغ عددهم 6467 طالب وطالبة  مضيفا انه تم الانتهاء من تجهيز وفرش عدد 22 استراحة بالإدارات التعليمية العشر لاستضافة المغتربين من الزملاء المنتدبين للإشراف على انتظام العملية الامتحانية من المحافظات الاخرى  مشيرا أنه تم توزيع  خطابات الندب على جميع الادارات التعليمية والواردة من الوزارة ليتم توزيعها على الزملاء المشاركين فى أعمال امتحانات الدور الثانى 2021 .

 

 

 

 

 


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