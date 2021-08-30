اليوم السابع
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الإثنين، 30 أغسطس 2021 09:07 م
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ولادة نادرة لطفل بعضوين تناسليين "ذكر وأنثى" ببنى سويف.. بث مباشر

الإثنين، 30 أغسطس 2021 07:57 م
ولادة نادرة لطفل بعضوين تناسليين "ذكر وأنثى" ببنى سويف.. بث مباشر عملية - صورة أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مستشفى بنى سويف التخصصى الذى استقبل حالة طفل مولود ولادة نادرة لطفل بعضوين تناسليين "ذكر وأنثى".

 

 

وقال الدكتور أحمد بغدادى وكيل مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف إن الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف وجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للحالة، مع المتابعة المستمرة لتطورات الوضع الصحى للمولود.

وأضاف أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، تم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل من حضانة إحدى المستشفيات الخاصة بسمسطا إلى المستشفى التخصصى بمدينة بنى سويف لإجراء فحوصات عاجلة للطفل ووضع الحالة تحت الرعاية المستمرة.

وقال الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى التخصصى إنه تم استقبال الرضيع داخل قسم الحضانات ويتم إجراء كافة الفحوصات الطبية له.


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