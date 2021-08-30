مدينة البياضية تنجح فى إزالة مخالفتي بناء بدون ترخيص شرق الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، حملات نجحت فى ضبط مخالفات بناء بدون ترخيص وتمت إزالتها بالكامل، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها فى المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع فى أى أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخرجت الحملات بناء على مرور وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، وتبين وجود عدد 2 مخالفة بناء، الأولى عبارة عن سور بدون ترخيص بطول 120 مترا وغرفتين على مساحة 3 أفدنة ونصف تقريبا بدون ترخيص، والمخالفة الثانية عبارة عن سور على مساحة 300 متر وغرفة بدون ترخيص .

وعلى الفور، تم اخطار الجهات الأمنية وجمال مرعزى سكرتير المدينة، ومحمد حسن رئيس قرية الحبيل والقسم الفنى للقرية باتخاذ اللازم فورا تجاه المخالف، وبتوجيهات اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، تم دفع القوة الأمنية برئاسة اللواء احمد الراوى مساعد مدير أمن الأقصر، والعميد عثمان صدقى مأمور المركز، والمقدم أحمد عبد الفتاح ادارة البحث الجنائى، وتمكنت رئاسة المدينة من إزالة كافة الأعمال المخالفة حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر القانونية ضده وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة.

ومن جانبه أهاب وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، ومحافظة الأقصر بكافة المواطنين، بعدم الشروع فى أى أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد رئاسة المدينة انه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وان الدولة لن تسمح مرة أخرى بأى بناء مخالف.