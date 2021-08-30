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مدرسة الكوامل تزين قرية عباد شرونة بمغاغة المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:00 ص
مدرسة الكوامل تزين قرية عباد شرونة بمغاغة المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة" حياه كريمة
المنيا - حسن عبد الغفار

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مشروعات عملاقة تجرى داخل قرى محافظة المنيا، تنوعت بين المدارس ومحطات الصرف ومحطات المياه، ومراكز الشباب والمنشآت الطبية، ضمن مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 5 مراكز لمحافظة المنيا، وهى دير مواس وملوى وأبو قرقاص، ومغاغة والعدوة وتضم 192قرية و757 تابع بتكلفة إجمالية حوالى 23 مليار جنيه.  

وفى مركز مغاغة يجرى انشاء مشروع مدرسة الكوامل بقرية عباد شارونة والذى كان بمثابة الحلم لأهالى القرية هذا إلى جانب انشاء مجمع الخدمات بقرية آبا التابعة للمركز وكذلك مجمع الخدمات بقرية طنبدي .

وقد أكد رئيس مركز ومدينة مغاغة، المهندس محمد سيد ليلة، على ضرورة سرعة انجاز هذه المشروعات وقيام جميع الوحدات القروية بتقديم كافة السبل الممكنة لتيسير وسرعة تنفيذ المشروعات، وأن هناك متابعة مستمرة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والذى أعلن البدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي، بنطاق 20 قرية كمرحلة أولى من القري المستهدفة من اعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بعد الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الاعمال عقب التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية.

ومن جانبه، أوضح المهندس مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أنه تم توفير الاعتماد المالي للبدء في تنفيذ اعمال توصيل الغاز الطبيعي بنطاق 20 قرية كمرحلة أولي، بالإضافة إلى انه تم اعتماد الخرائط التنفيذية لشبكات الغاز الطبيعي وخطط الشبكات الأرضية للبدء في تنفيذ الاعمال بمدينة العدوة، وتشمل القري الـ20 المستهدفة بخدمات الغاز الطبيعي 3 قري بمركز ابوقرقاص (ابيوها – نزلة أولاد جويد – نزلة حرز)، وقريتين بمركز ملوي (المعصرة بحري – سنجرج)، و 5 قري بمركز ديرمواس (مدينة ديرمواس البدرمان – تانوف – دلجا – نزلة البدرمان )، و 3 قري بمركز مغاغة (دهروط – دهمرو – نزلة دهروط)، 7 قري بمركز العدوة (مدينة العدوة -بان العلم – بني وركان – صفانيه – كفر مهدي – نزلة الازهري – منشاة الساوي ).


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