محافظ بنى سويف يطمئن على تنفيذ وقف خصم النقابة 1% من رواتب المعلمين

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ عمرو شحاتة، عدداً من الموضوعات الهامة التى تتعلق بسير المنظومة التعليمية وخطة الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالتنسيق مع الوزارة، وكذا الاستعداد المبكر للعام الدراسى الجديد 2021/2022.

حيث ناقش المحافظ مستجدات والحلول المنفذة حيال شكوى معلمى بنى سويف من قيام نقابة المهن التعليمية بخصم نسبة 1% من الراتب الأساسى لهم لمدة عام واحد بصفة مؤقتة، والتى وجه المحافظ بشأنها ببحث ذلك مع الوزارة وإيجاد الحلول لدعم عناصر المنظومة التعليمية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد عمرو شحاتة وكيل الوزارة، أنه تم وقف الخصم، وذلك بعد الرجوع للمستشار القانونى بديوان عام الوزارة، والذى أفاد بأنه لا يجوز خصم مخصصات مالية من أعضاء النقابة إلا بقانون حتى لو بصفة استثنائية أو مؤقتة.

وفيما يتعلق بتوجيهات المحافظ بتوفير الحلول المناسبة لشكوى بعض الموجهين بشأن التجديد على وظائف التوجيه الفني، حيث أوضح وكيل الوزارة أنه جار التواصل مع الوزارة فى هذا الشأن، مؤكداً أنه لن يضار أى عضو من أعضاء هيئة التدريس العاملين بوظائف التوجيه الفنى بما يضمن تحقيق الاستقرار بالمنظومة التعليمية على مستوى المحافظة ويحفظ حقوق كل عنصر بها.

وبالنسبة لاستعداد المديرية لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والعام الدراسى الجديد، أكد وكيل الوزارة أنه جار متابعة ذلك مع الوزارة، خاصة فيما يتعلق بلجان الامتحانات واستراحات المراقبين وغيرها من الاستعدادات والتجهيزات، حيث تستقبل 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة عدد 4043 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة والتجهيزات اللازم لـ 14 استراحة لاستقبال السادة المراقبين على عملية الامتحانات.

وأثنى المحافظ على عناصر المنظومة التعليمية من قيادات ومعلمين وإداريين وعمال، وذلك بعد تأكيد وكيل الوزارة أنه فيما يتعلق بتسجيل المعلمين على موقع وزارة الصحة للحصول لقاح كورونا، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات الفيروس، ولبدء العام الدراسى الجديد بالشكل الأمن على أبنائنا الطلاب، حيث قام 99.2 % من عناصر المنظومة التعليمية بالتسجيل على الموقع.

كما طالب المحافظ بإعداد تقرير يومى عن كل تفاصيل الاستعدادات والتجهيزات سواء لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة أو الاستعدادات المبكرة للعام الدراسى الجديد، مؤكداً على توجيهاته لكل الأجهزة المعنية بتوفير كافة أوجه الدعم فى هذا الشأن.