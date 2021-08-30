محافظ الفيوم يتفقد عدداً من المخابز للوقوف على سير العمل ومستوى النظافة

الفيوم – فريق المحافظات

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال جولة صباحية مفاجئة، عدداً من المخابز بمدينة الفيوم، للوقوف على سير العمل ومستوى النظافة، والتأكد من وزن رغيف الخبز.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم ، أن الجولة شملت مخبزين بمنطقة الصوفي، ومخبزاً بالساحة الشعبية، وآخر بمنطقة الشيخ حسن ، وكذا مخبزاً بالسلخانة أمام موقف سيارات الأجرة إطسا / الغرق تطون، ومخبزاً بمنطقة المدابغ، وآخر بمنشاة البكرى أمام موقف الفيوم بنى سويف.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على رفع مستوى النظافة بالمخابز والمناطق المجاورة لها، فضلاً عن رفع تراكمات القمامة بمنطقة الصوفي، كما رصد أعمال بناء بعقار تحت الأنشاء، بجوار نادى نقابة المحامين موجهاً رئيس مركز ومدينة الفيوم بمراجعة تراخيص المبنى، فضلاً عن رصده لموقف عشوائى لسيارات الأجرة بمنطقة الصوفى موجهاً مسئولى المرور والمواقف باتخاذ اللازم حيال الأمر، وتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الجولة على الالتزام بسير العمل لتوفير الخبز للمواطنين بالجودة المطلوبة والأوزان المقررة، فضلاً عن التنسيق بين التموين ومجالس المدن للتفتيش الدورى على المخابز لرفع مستوى النظافة بها، كما التقى محافظ الفيوم خلال الجولة عدداً من المواطنين وقام بالرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، كما ناقشهم حول جودة رغيف الخبز وتوافره بالمخابز، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ووسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.

محافظ الفيوم يتفقد جودة رغيف الخبز



جولة محافظ الفيوم على المخابز

محافظ الفيوم يتفقد وزن رغيف الخبز