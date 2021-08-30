محافظ الفيوم يتفقد عدداً من المخابز للوقوف على سير العمل ومستوى النظافة

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال جولة صباحية مفاجئة، عدداً من المخابز بمدينة الفيوم، للوقوف على سير العمل ومستوى النظافة، والتأكد من وزن رغيف الخبز.
أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم ، أن الجولة شملت مخبزين بمنطقة الصوفي، ومخبزاً بالساحة الشعبية، وآخر بمنطقة الشيخ حسن ، وكذا مخبزاً بالسلخانة أمام موقف سيارات الأجرة إطسا / الغرق تطون، ومخبزاً بمنطقة المدابغ، وآخر بمنشاة البكرى أمام موقف الفيوم بنى سويف.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على رفع مستوى النظافة بالمخابز والمناطق المجاورة لها، فضلاً عن رفع تراكمات القمامة بمنطقة الصوفي، كما رصد أعمال بناء بعقار تحت الأنشاء، بجوار نادى نقابة المحامين موجهاً رئيس مركز ومدينة الفيوم بمراجعة تراخيص المبنى، فضلاً عن رصده لموقف عشوائى لسيارات الأجرة بمنطقة الصوفى موجهاً مسئولى المرور والمواقف باتخاذ اللازم حيال الأمر، وتيسير الحركة المرورية.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الجولة على الالتزام بسير العمل لتوفير الخبز للمواطنين بالجودة المطلوبة والأوزان المقررة، فضلاً عن التنسيق بين التموين ومجالس المدن للتفتيش الدورى على المخابز لرفع مستوى النظافة بها، كما التقى محافظ الفيوم خلال الجولة عدداً من المواطنين وقام بالرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، كما ناقشهم حول جودة رغيف الخبز وتوافره بالمخابز، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ووسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.
جولة محافظ الفيوم على المخابز
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