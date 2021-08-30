اليوم السابع
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محافظ الغربية في جولة ليلية حتى منتصف الليل بشوارع طنطا

الإثنين، 30 أغسطس 2021 01:46 ص
محافظ الغربية في جولة ليلية حتى منتصف الليل بشوارع طنطا
الغربية عادل ضرة

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مسائية تفقدية استمرت حتى منتصف الليل، تفقد خلالها مدرسة مدرسة الجهاد والتي يتم تجهيزها لاستقبال المسافرين الراغبين في تلقي تطعيم فيروس كورونا المستجد، كما تفقد خلال الجولة شارع النحاس، شارع الإسكندرية والذي يتم تجهيزه وإزالة الأتربة منه لوضع الطبقة النهائية من الرصف، كما تفقد المحافظ خلال جولته منطقة المحطة وتم عمل محضر نظافة لأحد المارة، حيث قام بإفراغ محتويات كيس قمامة كبير بالشارع.
 
 
وشملت الجولة أيضاً تفقد محيط المسجد الأحمدي للاطمئنان على سير أعمال التطوير الحالية وشدد المحافظ على ضرورة رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بصورة دورية ومستمرة، كما تفقد المحافظ خلال جولته شوارع "المديرية، ميدان الساعة، البورصة، أول البحر، سعيد، الحلو، حسن رضوان، بطرس، سكة المحلة، الكورنيش، الأشرف وشارع البحر".
 
وأسفرت الجولة عن غلق عدد (3) مقاهي لتعديها على حرم الطريق، غلق (٥) محال تجارية وأحد الصالات الرياضية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
 
 
وتهيب المحافظة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وخاصة مع اقتراب الموجة الرابعة من انتشار الفيروس.
 
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