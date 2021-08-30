اليوم السابع
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الإثنين، 30 أغسطس 2021 09:06 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات لتطبيق إجراءات كورونا

الإثنين، 30 أغسطس 2021 06:27 م
محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات لتطبيق إجراءات كورونا جانب من الحملة
الإسكندرية – جاكلين منير – أسماء على بدر

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فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

هذا وقد اسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 64 محلا مخالفا، و4 مقاهى وعدد 3 سناتر والتحفظ على عدد 3355 حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير 2455 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى واشغال طريق ورخص محلات، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية 254 ألف جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشددًا على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتى يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاونى المحافظ، والجهات المعنية.

 

حملات ازاله
حملات إزالة

 

رفع اشغالات
رفع إشغالات

 

حملة إزالة بالاسكندرية
حملة إزالة بالإسكندرية

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

 


أخبار المحافظات

كورونا

محافظ الإسكندرية

تطبيق الاجراءات الاحترازية

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