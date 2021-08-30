مبعوث سول النووى يتوجه إلى واشنطن لبحث ملف كوريا الشمالية

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أفادت الخارجية الكورية الجنوبية بأنه من المقرر أن يغادر كبير مبعوثي سيول النووى إلى الولايات المتحدة الأحد لبحث مساعي استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

وتأتي زيارة نوه كيو-دوك لمدة 4 أيام إلى واشنطن بعدما زار نظيره الأمريكي سونغ كيم سيئول الأسبوع الماضي، حيث ناقش الطرفان المساعدات الإنسانية إلى الشمال في ظل تصاعد التوترات بسبب احتجاج بيونغ يانغ على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويخطط نوه خلال زيارته لمقابلة مسؤولين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وآخرين لمتابعة الناقشات التي أجراها مع كيم في سيئول.

وانتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة ووصفتها بأنها "أكثر تعبير حي عن السياسة العدائية الأمريكية" تجاه كوريا الشمالية وحذرت من "أزمة أمنية خطيرة".

ولم تتخذ كوريا الشمالية أي رد ضد الجنوب خلال التدريبات المشتركة الصيفية لكنها لا تزال غير مستجيبة لاتصالات الخط الساخن بين الكوريتين عبر مكتب الاتصال والقنوات العسكرية.