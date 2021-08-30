في زمن التحول الرقمى.. كيف تحصل على بطاقة الرقم القومى تليفونيا؟

كتب ـ محمود عبد الراضي

مازال التطوير والتحديث مستمرا في قطاع الأحوال المدنية، وتقديم خدمات وتسهيلات جديدة للمواطنين للحصول على أوراقهم الثبوتية بسهولة ويسر.

وفي هذا الإطار، أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين الحصول على بعض الأوراق الثبوتية عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15340، مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق.

وتشهد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية، وفى هذا الإطار، قام قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية بعدد من الفعاليات، أبرزها إيفاد قوافل "مراكز تكنولوجية متنقلة" مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع "بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المميكنة" بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر احتياجا بمحافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – دمياط – المنوفية – مطروح – المنيا"، حيث تم استخراج "10087 بطاقة رقم قومى – 24329 مصدراً مميكنة".

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، وبمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.