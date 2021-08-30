اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

في زمن التحول الرقمى.. كيف تحصل على بطاقة الرقم القومى تليفونيا؟

الإثنين، 30 أغسطس 2021 09:36 ص
في زمن التحول الرقمى.. كيف تحصل على بطاقة الرقم القومى تليفونيا؟ خدمات الأحوال المدنية
كتب ـ محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مازال التطوير والتحديث مستمرا في قطاع الأحوال المدنية، وتقديم خدمات وتسهيلات جديدة للمواطنين للحصول على أوراقهم الثبوتية بسهولة ويسر.

وفي هذا الإطار، أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين الحصول على بعض الأوراق الثبوتية عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15340، مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق.

26a7a75c-0bbd-42a0-879c-c510bc1c2f54

وتشهد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية، وفى هذا الإطار، قام قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية بعدد من الفعاليات، أبرزها إيفاد قوافل "مراكز تكنولوجية متنقلة" مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع "بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المميكنة" بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر احتياجا بمحافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – دمياط – المنوفية – مطروح – المنيا"، حيث تم استخراج "10087 بطاقة رقم قومى – 24329 مصدراً مميكنة".

318124-318124-خدمات-جديدة-لقطاع-الأحوال-المدنية

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، وبمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

 

 


الاحوال المدنية

بطاقة الرقم القومي

شهادة الميلاد

وثيقة الزواج

وثيقة الطلاق

اخبار الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إنهاء الخدمات الإلكترونية بالأحوال المدنية والجوازات خلال 24 ساعة

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:21 ص

"التابلت المتحرك".. أداة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات للمرضى وكبار السن

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 10:16 ص

بطاقة الرقم القومى فى زمن التكنولوجيا.. الأحوال المدنية تستحدث "تابلت متحرك" لاستخراج البطاقات فى المنازل.. يوفر الوقت والجهد ويحقق الراحة.. وتوجيه سيارات متنقلة بالطاقة الشمسية تستهدف مواطنى المدن الجديدة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 09:00 ص

خدمات جديدة لقطاع الأحوال المدنية.. إنفوجراف

الإثنين، 23 أغسطس 2021 11:00 م

"تابلت أحوال مدنية متحرك" لتصوير المواطنين بالمنازل لاستخراج البطاقات..فيديو

الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:04 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة