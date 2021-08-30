صحة بنى سويف: نقل الطفل المولود بعضوين ذكرى وأنثوى للمستشفى التخصصى

بنى سويف - هانى فتحى

اعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه سيتم نقل الطفل المولود بعضوين ذكرى وأنثوى للمستشفى التخصصى لمتابعة الحالة، وتوفير كافة أوجه الرعاية له.

وأمر وكيل وزارة الصحة بتجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل من حضانة مستشفى خاص بمركز سمسطا الى مستشفى بنى سويف التخصصى، لإجراء فحوصات عاجلة للطفل ووضعه تحت الرعاية المستمرة.

شهدت أحد المستشفيات الخاصة بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد، ولادة طفل له عضوين تناسليين "ذكرى و أنثوى" فى وقت واحد، حيث تفاجأ الأطباء بذلك وعلى الفور تم نقله إلى الحضانة.

وقال الدكتور رمضان محمود تمام أخصائى النساء والتوليد، إن السيدة شعرت بآلام الولادة المبكرة قبل انتهاء الشهر الثامن بثلاث أيام وتم على الفور نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابتها بتسمم حمل وتم إجراء عملية الولادة لإنقاذ حالتها، وبعد ولادتها تفاجئنا بوجود عضو تناسلى ذكرى وأنثوى فى وقت واحد للطفل، وتم نقل الطفل إلى الحضانة وحالته الصحية جيدة.

وأوضح الدكتور رمضان فى تصريحات صحفية، أنه سيتم تحويل الطفل إلى دكتور جراحة أطفال لعمل تحاليل كروموسومات وهرمونات الجينات مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب معلوم عن ذلك وهناك عدة أسباب منها تناول الأم لأدوية وتغير الهرمونات والتغير الجينى والطفرة الوراثية.