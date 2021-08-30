إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى ترعة بأسوان

أسوان فريق المحافظات

أصيب 6 أشخاص، مساء الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى ترعة بمنطقة وادى عبادى بمركز إدفو محافظة أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من عمرو أحمد، مشرف إسعاف المحافظة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تقل 7 أشخاص فى ترعة بمنطقة وادى عبادى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، ووجود مصابين بالحادث.

وعلى الفور، تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إسعاف السائق فى موقع الحادث وترك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.