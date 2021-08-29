7 أكلات مهمة علشان مرضى القلب.. الأسماك والشوكولاتة الداكنة أبرزها

نهير عبد النبى

يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في صحة القلب ويمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب حيث يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكولسترول والالتهابات، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

ويقدم "اليوم السابع" بعض الأطعمة الصحية المناسبة لمرضى القلب وفقًا لما ذكره موقع healthline وهى:

1:الخضراوات الورقية

تحتوى الخضراوات الورقية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من المشاكل الصحية ومنها "السبانخ، اللفت، الكرنب، الجرجير"، حيث إنها تحمى الشرايين وتحافظ على ضغط الدم.

2: الحبوب الكاملة

وهى غنية بالفيتامينات والمعادن التى تحافظ على شرايين القلب وتحميه من التجلطات وتشمل الأنواع الشائعة من الحبوب الكاملة "القمح الكامل، الأرز البني، الشوفان، الشعير، الكينوا".

3: التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تحمي من الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي تساهم في تطور أمراض القلب، كما تشير الدراسات إلى أن تناول الكثير من التوت يمكن أن يقلل من العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب.

4:الأفوكادو

الأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، والتي تم ربطها بانخفاض مستويات الكولسترول وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن الأفوكادو غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي ضروري لصحة القلب.

5: الأسماك الدهنية وزيت السمك

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تمت دراستها على نطاق واسع لفوائدها الصحية للقلب.

6: الجوز

الجوز مصدر كبير للألياف والمغذيات الدقيقة مثل المغنيسيوم والنحاس والمنغنيز ، وتشير الأبحاث إلى أن دمج حصص قليلة من الجوز في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب.

7: الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب، ومن المثير للاهتمام أن العديد من الدراسات ربطت بين تناول الشوكولاتة وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.