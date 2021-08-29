محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

الغربية فريق المحافظات

تابع مساء اليوم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد وذلك خلال جولته التفقدية المسائية والتى قام بها اليوم، رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث تفقد المحافظ المركز الطبى بشارع سعيد لمتابعة عمليات التطعيم التى تتم بالمركز وخلال الجولة وجه المحافظ بعمل مظلة داخل المركز وكراسى انتظار للمواطنين، تخصيص مدرسة الجهاد الابتدائية لتلقى المسافرين للقاح وذلك لتخفيف الكثافة على مركز طبى سعيد ولضمان سرعة وسهولة عملية تلقى اللقاح.

كما وجه أيضًا بضرورة توزيع أرقام على المترددين لأخذ اللقاح منعًا للتزاحم مشددًا على ضرورة تنظيم عملية تلقى اللقاح وتنظيم المواطنين والتوسع فى نشر الإرشادات الخاصة بالوقاية من الإصابة بالفيروس والاستعانة بالفرق التطوعية وشباب الكشافة فى عملية التنظيم، ذلك بالإضافة إلى الاستعانة بموظفى الحى فى إدخال البيانات الخاصة باللقاح.

يذكر أن مديرية الصحة قد خصصت مراكز على مستوى المحافظة والتى تمنح شهادة موثقة QR code، منها ( مركز طبى سعيد، مكتب صحة قطور، مكتب صحة بسيون، مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتى، مكتب صحة أول المحلة، مكتب صحة كفر الزيات، مكتب صحة السنطة )، حيث يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح والمسجل على الموقع الإلكترونى للوزارة وذلك للراغبين فى العودة للعمل بالخارج أو السفر لأى غرض.

وفى سياق متصل أكدت وزيرة الصحة خلال مؤتمر عقدته الأسبوع الماضى أن معدلات الإصابة فى مصر قد شهدت ارتفاعًا بسيطاُ بشكل منتظم على المنحنى التصاعدى، مع انخفاض ملحوظ فى معدلات الوفيات، مؤكدةً على أهمية تكثيف تلقى اللقاحات للمواطنين، حيث تقلل من فرص دخول المستشفيات بنسبة تصل إلى 90% بناءً على التقارير الدولية داخل مصر وخارجها

وتناشد المحافظة المواطنين توخى الحذر وإتباع كافة الإرشادات الوقائية وسرعة التسجيل لتلقى اللقاح حرصًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وفى سياق آخر، عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اجتماعًا مع رؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم السيول والأمطار مع اقتراب فصل الشتاء وذلك بحضور اللواء حسين الجندى السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بضرورة إجراء محاكاة لتجربة سقوط الأمطار، مع تدريب فرق متخصصة لمواجهة تلك الأزمة وبتشكيل لجنة لمراجعة المعدات الخاصة بشفط المياه بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية مطالبًا بضرورة تطهير كافة بالوعات المياه والمجارى المائية، كما وجه محافظ الغربية بعمل حصر للشوارع التى حدث بها مشاكل فى العام الماضى وذلك لتفادى تكرارها هذا العام.

وطالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كافة بالوعات المطر الموجودة بالشوارع التى تم رصفها مؤخرا مشددًا على متابعة الشوارع التى يتم رصفها حاليًا والتأكد من وجود بالوعات المطر.

كما طالب المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة محطات الرفع والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات لتلافى حدوث أى أعطال أثناء الأزمات، كما وجه شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك الغير معزولة بالشوارع.