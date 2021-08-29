محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصيانة بالمدارس قبل بدء العام الدراسى

الدقهلية - شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عددا من المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة بمدينة أجا لمتابعة أعمال التجهيزات الجاريه استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة بمدينة اجا لتفقد عدد من المنشآت الصحية والتعليمية بحضور المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم و الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والمحاسب هشام ابو المكارم رئيس مركز ومدينة اجا .

وتفقد "مختار" أعمال الصيانة والتجهيزات بمدرسة اجا الاعدادية بنين ووجه لمديرة المدرسة بصيانة جميع مقاعد الطلاب وصيانة ملعب المدرسة لممارسة الأنشطة الرياضية، كما تفقد أعمال الصيانة الجارية بمدرسة الشهيد جمال فايق الابتدائية ووجه لوكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية والمقاول المنفذ بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة وترميم مبنى المدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد وصيانة غرفة حارس المدرسة .

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بجميع المدارس على مستوى المحافظة قبل بدء العام الدراسى الجديد لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وتفقد "مختار" تطعيم المعلمين والعاملين بالمدارس بلقاح فيروس كورونا من داخل مدرسة اجا الاعدادية الثانوية بنات، ووجه لوكيل وزارة التربية والتعليم بتجهيز جميع المقار داخل المدارس المخصصة لتطعيم المعلمين بلقاح فيروس كورونا بالتجهيزات اللازمة من خيام ومقاعد انتظار .

كما وجه المحافظ لكل من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالمدارس على مستوى المحافظة وإعداد جدول زمنى للانتهاء من جميع التطعيمات قبل بدء العام الدراسى .

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية وانشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .



جولة تفقدية للمحافظ



محافظ الدقهلية اثناء الجولة



جولة المحافظ داخل أحد المدارس



جانب من جولة المحافظ داخل المدارس



محافظ الدقهلية يتفقد أعمال الصيانه بالمدارس