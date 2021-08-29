صنداى تايمز تبرز الجدل المثار حول إجلاء بريطانيا 200 كلب وقط من أفغانستان

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن أحد أفراد مشاة البحرية الملكية السابقة هدد أحد مساعدي الدفاع في حكومة المملكة المتحدة بأنه سوف "يدمره" إذا لم يرتب لإجلاء حوالي 200 كلب وقط من أفغانستان.

وبالفعل غادر بول "بن" فارثينج ، مؤسس جمعية نوزاد الخيرية للحيوانات ، كابول مع حيواناته الأليفة على متن طائرة مستأجرة ليلة الجمعة ، مما أثار إدانة لقرار إنقاذ الحيوانات بدلاً من الناس من تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان.

وقالت الصحيفة إنه مع اقتراب الموعد النهائي للولايات المتحدة وحلفائها للانسحاب من أفغانستان ، يتدافع المدنيون للخروج من البلاد بعد سيطرة طالبان، لاسيما بعدما فجر انتحاري نفسه يوم الخميس قرب مطار كابول الدولي، حيث تساعد القوات الغربية في عمليات الإجلاء الإنسانية.

وفي رسالة صوتية غاضبة إلى المستشار الخاص لوزارة الدفاع بيتر كوينتين ، تم تسريبها إلى صحيفة "صنداي تايمز" ، استهدف فارثينج الحكومة البريطانية ، التي اتهمها سابقًا بعرقلة الرحلة. ونفى بن والاس ، وزير الدفاع البريطاني ، هذه المزاعم بغضب ، وأصر على أن المملكة المتحدة ستعطي الأولوية "للناس وليس الحيوانات الأليفة".

وقال فى رسالته "أخرجوني من أفغانستان مع طاقمي وحيواناتي. خدمت لمدة 22 عامًا في القوات البحرية الملكية. أنا لا آخذ هذه الهراء من أشخاص مثلك يمنعونني. لديك حتى صباح الغد. أنا سأكون على سكاي نيوز حوالي الساعة 7.45 وسيكون اسمك هو الاسم الوحيد الذي يتحدث عنه الناس."

وهدد فارثينج إذا لم يساعده كوينتين "سوف أقضي بقية وقتي في تدميرك على وسائل التواصل الاجتماعي وكل منصة أخرى يمكنني العثور عليها."

ورد فارثينج - الذي أثارت حملته لإجلاء حيواناته عريضة داعمة وتأييدات - على الاتهام بإعطاء حيواناته الأولوية على الناس بأن الحيوانات يمكن وضعها في عنبر الشحن في الرحلة الخاصة.

ومع ذلك ، قالت وزارة الدفاع البريطانية: إن فارثينج تلقى "المساعدة من خلال النظام في مطار كابول من قبل القوات المسلحة البريطانية". وقالت الصحيفة إنه كان على العديد من المترجمين الفوريين الذين خدموا إلى جانب القوات البريطانية أن يشقوا طريقهم بمفردهم.

وقال توم توجندهات ، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم ، متحدثًا لراديو إل بي سي يوم السبت: "تكمن الصعوبة في إدخال الناس إلى المطار والخروج منه ، وقد استخدمنا للتو عددًا كبيرًا من القوات لجلب 200 كلب. وفي هذه الأثناء ، من المرجح أن تُقتل أسرة أى مترجم (الذين ساعدوا القوات الأجنبية فى البلاد".