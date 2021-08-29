البابا فرنسيس يطلب من مسيحيى العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان

كتب وكالات

دعا البابا فرنسيس مسيحيى العالم، اليوم الأحد، للصلاة والصيام "لنسأل الله أن يحقق السلام والتعايش فى أفغانستان"، بحسب "روسيا اليوم" .

وفى حديثه إلى الحجاج والسياح فى ساحة القديس بطرس، قال فرنسيس، إنه كان يتابع الأحداث فى أفغانستان "بقلق شديد" وأنه يشارك فى معاناة أولئك الذين يحزنون على ضحايا التفجير الانتحارى الذى وقع يوم الخميس الماضى فى مطار كابل.

كما قال إنه قريب من "أولئك الذين يطلبون المساعدة والحماية"، فى إشارة واضحة إلى أولئك الذين يحاولون مغادرة البلاد.

وأضاف "أطلب من الجميع الاستمرار فى مساعدة المحتاجين والصلاة حتى يتسنى للحوار والتضامن تحقيق التعايش السلمى والأخوى الذى يبعث الأمل فى مستقبل البلاد".

وقال: "أناشد الجميع تكثيف الصلاة والصوم والتوبة، حان الوقت الآن للقيام بذلك".

وقتلت الهجمات الانتحارية، عشرات الأفغان و 13 جنديا أمريكيا خارج بوابات المطار، حيث تجمع الآلاف فى محاولة للخروج من المطار منذ عودة طالبان إلى السلطة.