اليوم السابع
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ماراثون للدراجات من مستشفى العباسية لنشر الوعي بمفاهيم الصحة النفسية.. صور

الجمعة، 27 أغسطس 2021 12:16 م
ماراثون للدراجات من مستشفى العباسية لنشر الوعي بمفاهيم الصحة النفسية.. صور ماراثون للدراجات من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق ماراثون للدراجات، صباح اليوم الجمعة، في إطار نشر التوعية بمفاهيم الصحة النفسية بين المراهقين، بالتزامن مع بدء عام الصحة النفسية للمراهقين 2021/ 2022.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، مشاركة 100 مواطن في الماراثون، والذي انطلق من مستشفى العباسية للصحة النفسية، إلى حديقة الميريلاند بمنطقة مصر الجديدة، وهي المسافة التي تُقدر بـ 12 كيلو مترًا ذهابًا وإيابًا، مشيرًا إلى أن هذا الماراثون انطلق تحت إشراف الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، كما تم مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء المشاركة في الماراثون، وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية احتفالًا بعام الصحة النفسية للمراهقين.
 
ومن جانبها أكدت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، حرص الوزارة تحرص على  الاهتمام بفئة المراهقين وأسرهم وتقديم كافة سبل الدعم النفسي لتحسين مستوى الصحة النفسية للمراهقين، لذا جاء إعلان عام 2021/2022 عامًا للصحة النفسية للمراهقين، لافتة إلى أن الأمانة العامة للصحة النفسية تستهدف التصدي للتأثيرات النفسية السلبية التي اخلفتها جائحة كورونا للمراهقين، وإعدادهم لمرحلة ما بعد الجائحة وتسهيل اندماجهم من خلال تنظيم الفعليات الرياضية. 
 
وأشارت الدكتورة "منن" إلي تنظيم ندوة تثقيفية عقب الانتهاء من الماراثون والعودة إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية، داخل إحدى قاعات المستشفى حيث تناولت الندوة أعراض وأسباب بعض الاضطرابات النفسية التي تصيب المراهقين كالقلق والاكتئاب وغيرها، بالإضافة إلى وضع خطط للتعامل مع الأزمات والاضطرابات النفسية التي تطرأ على المراهقين وقد يصابون بها خلال هذه الفترة من عمرهم، كما تم تدريب المشاركين على التعامل مع هذه الأزمات النفسية بالطرق والأساليب الصحية، لافتًة إلى أن الندوة ناقشت أعراض وأسباب المرض النفسي فرط الحركة (ADHD)، حيث تتمثل أعراضه في (النشاط الزائد، نقص الانتباه وضعف الذاكرة، والاندفاعية الزائدة).
 
وأضافت الدكتورة "منن"، أنه تم عمل جولة ميدانية داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، لتعريف المشاركين في الماراثون بتاريخ إنشاء المستشفى، ودورها المحوري في احتواء وتقديم الرعاية للمرضى المصابين بأمراض نفسية، بالإضافة إلى دورها في تقديم خدمات الدعم النفسي بالطرق المختلفة.
 
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الصحة

الصحة النفسية

كورونا

ماراثون دراجات

ماراثون

ماراثون مستشفى العباسية

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