ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة دسوق

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، من إلقاء القبض على عاطل لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة، بقصد الاتجار.
تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد محمدى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات بقيام أحد الأشخاص «عاطل» له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه بمحيط مسكنه بدائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
حملة أمنية - أرشيفية
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تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، من إلقاء القبض على عاطل لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة، بقصد الاتجار.
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