سعر اليورو اليوم الجمعة 27-8-2021 فى مصر

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 27-8-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري عند 18.36جنيه للشراء، و18.52جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.36جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.42جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال فترة اجازتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.
وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليثبت سعره في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.31 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
18.42 جنيه للشراء.
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.53 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.36 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر18.37 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.36 جنيه للشراء.
18.53 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.40 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.38 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.42 جنيه للشراء.
18.54 جنيه للبيع.
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