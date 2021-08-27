اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الجمعة 27-8-2021 فى مصر

الجمعة، 27 أغسطس 2021 12:03 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 27-8-2021 فى مصر اليورو
كتبت: سماح حمدى

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استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 27-8-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري عند 18.36جنيه للشراء، و18.52جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.36جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.42جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال فترة اجازتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.
 
 
وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليثبت سعره في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.31 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.42 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.36 جنيه للشراء.
 
18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.37 جنيه للشراء.
 
18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.36 جنيه للشراء.
 
18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.40 جنيه للشراء.
 
18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.38 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.42 جنيه للشراء.
 
18.54 جنيه للبيع.
 
 

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