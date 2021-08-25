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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 25-8-2021

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:51 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 25-8-2021 الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 25-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بأسعار الأمس، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.31 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 49.27 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.29 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.93 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.93 جنيه للشراء.
 
52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.
 
52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.32 جنيه للشراء.
 
52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

52.01 جنيه للشراء.
 
52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.31 جنيه للشراء.
 
52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.31 جنيه للشراء.
 
52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.24 جنيه للشراء.
 
52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي

اسعار العملات

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