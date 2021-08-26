سعر اليورو اليوم الخميس 26-8-2021 فى مصر

كتبت: سماح حمدى

ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 26-8-2021، أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، خلال التعاملات الصباحية ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.38جنيه للشراء، و18.51جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان 18.33جنيه للشراء، و18.49جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.37جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.33جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.35جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.35 جنيه للشراء. 18.35 جنيه للشراء.

18.47 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.38 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.33 جنيه.

18.51 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.49 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.38 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.37 جنيه للشراء. 18.37 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.40 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.40 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.42 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.