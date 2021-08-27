اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 أغسطس 2021 04:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز الإحصاء يرصد أسباب ارتفاع إيرادات السكة الحديد بالنصف الأول من عام 2020

الجمعة، 27 أغسطس 2021 03:00 ص
جهاز الإحصاء يرصد أسباب ارتفاع إيرادات السكة الحديد بالنصف الأول من عام 2020 سكك الحديد
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور إيرادات السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021، متضمنة عدد الركاب وكمية البضائع المنقولة وفقا لما يلي:
 
- سجلت إيرادات السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 1.5 مليار جنيه، مقابل 899.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 67.5%.
 
- ارتفع عدد ركاب السكة الحديد خلال  النصف الأول من عام 2021 مسجلاً 113.8 مليون راكب، مقابل 104.4 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 9%.
 
- بلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 2.36 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 2.43 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.

السكك الحديد

ايرادات السكك الحديد

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء: 5 دول تستودر منتجات مصرية بمليار دولار خلال شهر واحد.. الهند في الصدارة بـ233 مليون دولار تليها إيطاليا والسعودية.. وإسبانيا ومالطا تستوردان سلعا تقدر بـ334 مليون دولار

الإثنين، 23 أغسطس 2021 06:00 م

جهاز الإحصاء يكشف: مصر تسجل 192 مليون نسمة عام 2052 حال استمر معدل الإنجاب عند 3.4 طفل لكل سيدة.. عدد الطلاب يرتفع لـ38 مليون طالب.. و عدد المدرسين يصل لـ1.816 مليون والمدارس لـ70 ألف مدرسة

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 08:00 م

جهاز الاحصاء يكشف مساهمة الشباب في سوق العمل.. انفوجراف

الجمعة، 13 أغسطس 2021 07:00 ص

جهاز الإحصاء يعلن معدل التضخم لشهر يوليو اليوم

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة