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كل ما تريد معرفته عن صادرات وواردات مصر وإسبانيا خلال 2021 فى 6 نقاط

الخميس، 26 أغسطس 2021 12:00 ص
كل ما تريد معرفته عن صادرات وواردات مصر وإسبانيا خلال 2021 فى 6 نقاط حاويات تجارية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجل التبادل التجارى بين مصر وإسبانيا تطورا كبيرا خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تطور الصادرات والواردات المصرية بين الجانبين وحجم الاستثمارات وتحويلات المصريين وفقا لما يلى:

ارتفع التبادل التجارى بين مصر واسبانيا لـ1.2 مليار دولار، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة بلغت 23.9%.

ارتفعت الصادرات المصرية لاسبانيا لـ525.7 مليون دولار، مقابل 429.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة بلغت 22.5%.

بلغت الواردات المصرية من اسبانيا 719.6 مليون دولار، مقابل 576 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 24.9%.

الحديد والصلب أهم سلعة صدرتها مصر لإسبانيا وسجلت قيمته 149.4 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 113.7 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها 50 مليون دولار، ثم ملابس 34.2 مليون دولار، وأخيراً المنيوم ومصنوعاته 19.7 مليون دولار.

ارتفعت قيمة الاستثمارات الإسبانية بمصر بالربع الثالث من العام المالى 2020/2021 لتسجل 11.3 مليون دولار، مقابل 8.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 36.1%.

بلغت تحويلات المصريين العاملين بإسبانيا 16.4 مليون دولار بالعام المالي 2018/2019 مقابل 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 11.2%.


جهاز الإحصاء

مصر واسبانيا

صادرات مصر

واردات مصر

اخبار الاقتصاد

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