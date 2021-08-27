تونس: الأحد المقبل ثالث أيام التلقيح المفتوح ضد كورونا

إيمان حنا

أعلن المدير العام للصحة ومنسق عمليات التلقيح المكثف ضد كورونا فى تونس فيصل بن صالح، اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة ستطلق ثالث أيام التلقيح المفتوح ضد كورونا الأحد المقبل، على أن يتم توجيه رسائل إخطار مساء اليوم للفئات العمرية المعنية بالتلقيح. وفق إذاعة شمس التونسية.

أضاف فيصل بن صالح، أنه سيتم تخصيص ما يقارب 400 مركز بمختلف جهات البلاد ستفتح أبوابها من السابعة صباحا حتى السابعة مساء.

ولفت بن صالح إلى أنه تم تخصيص فريقين لتطعيم كل فئة عمرية اذ سيتم تخصيص فريق للأطفال من سن 15 سنة إلى 17 سنة وفريق آخر ل40 سنة فما فوق، وذلك باعتبار أنه سيتم تطعيمهم بلقاحات مختلفة وهى "فايزر" للأطفال و"أسترازينكا" للفئة العمرية الأخرى.

يذكر أنه تم تنظيم يومين سابقين للتلقيح المكثف فى 8 و15 أوت الجارى تمكنت المصالح الطبية خلالهما من تطعيم أكثر من مليون شخص.