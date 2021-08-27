تعرف على الموقف التنفيذى لخطط الإصحاح البيئى لشركات البترول بخليج السويس

كتبت أسماء نصار

تعمل وزارة البيئة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن متابعة الموقف التنفيذى لخطط الإصحاح البيئي للمنشأت البترولية التي تقوم بالصرف علي خليج السويس، حيث يقوم جهاز شئون البيئة بتقييم ومتابعة نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه الشركات فى ضوء المراجعات التى تمت وذلك طبقًا للجداول الزمنية للخطط التى تم اعتمادها من قبل الجهاز والوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمني المقترح للتنفيذ.

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل ما تم فى الموقف التنفيذى لخطط الإصحاح البيئى لشركات البترول بخليج السويس.

1-انتهت الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء من خطة الاصحاح البيئي ووقف الصرف علي البيئة البحرية وكذلك شركة زيتكو بالبحر الاحمر.

2- وصلت نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى لشركة النصر للبترول (65%) حيث تم تشغيل الوحدة التجريبية (المرحلة الأولى) بصورة منتظمة ومستمرة لاستيعاب كمية مياه الصرف الصناعى بالكامل (حوالى 550 متر مكعب/ ساعة) ليتم معالجتها ودخولها كتغذية للمرحلة الثانية من المعالجة وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالى (25 مليون جنيه).

3- جارى تنفيذ مشروع تطوير نظام معالجة الصرف الصناعى (المرحلة الثانية) لشركة النصر بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون دولار (351.600 مليون جنيه مصرى).

4- تم الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ أعمال إصلاح خطى الصرف الصناعى داخل البحر بطول 500 متر بتكلفة قدرت بحوالى (116 مليون جنيه).

5-بلغت نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى بشركة السويس لتصنيع البترول لتنفيذ إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالشركة 35%، بتكلفة اجمالية للمشروع حوالي (24.3 مليون دولار).

6-انتهت شركة السويس للزيت برأس بدران من توريد كافة مكونات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي حيث تم التعاقد مع شركة ppu الالمانية وجاري متابعتها للانتهاء من اعمال التركيب والتشغيل التجريبي.

7- جارى وصول الشحنة الثانية من مكونات محطة المعالجة للشركة العامة للبترول علي أن تنتهي من كافة أعمال التوريد خلال شهرين، وكذلك شركة الامل للبترول التي بلغت نسبة التوريد 70% من المحطة.

8- بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية لمحطة شركة بتروجلف 80% وجاري الانتهاء منها على أن تبدأ المحطة في التشغيل الفعلي خلال 3 شهور.