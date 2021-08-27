وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصَحّاف، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباءنينا، اليوم الجمعة - موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، خاصة أنّ العراق واجه التكفير والتطرّف بكل أشكاله، مشددا على ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات، معربا عن خالص المواساة للشعبِ الأفغانيّ وعائلات الضحايا.