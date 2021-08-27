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"الداخلية" تداهم البلابيش فى سوهاج وتضبط خارجين على القانون وسلاح ومخدرات

الجمعة، 27 أغسطس 2021 01:13 م
"الداخلية" تداهم البلابيش فى سوهاج وتضبط خارجين على القانون وسلاح ومخدرات حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقرية (الشيخ إمبادر البلابيش قبلى) بدائرة مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج.

 أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا مخدرات .. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (3) متهمين، وضبط (11) قطعة سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة .. بحوزة (7) متهمين، وتنفيذ (128) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 

 


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