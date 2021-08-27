ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 72.05دولار ..و 68.35دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 72.05 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.35 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة ارتفعت، وفي اتجاهها لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة بحوالي 11%لخام القياس العالمي برنت وحوالي 10% لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.