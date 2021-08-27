اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 أغسطس 2021 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 72.05دولار ..و 68.35دولار للخام الأمريكي

الجمعة، 27 أغسطس 2021 02:14 م
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 72.05دولار ..و 68.35دولار للخام الأمريكي نفط
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 72.05 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.35 دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم  الجمعة ارتفعت، وفي اتجاهها لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة بحوالي 11%لخام القياس العالمي برنت وحوالي 10% لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.
 
وكانت  أسعار النفط الخام، قد سجلت كبر خسائر أسبوعية لها في تسعة أشهر بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 7.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.9%.
 
 
 
 

النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة