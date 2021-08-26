اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 أغسطس 2021 02:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تسجل 72.02دولار لبرميل برنت و 67.99 دولار للخام الأمريكى

الخميس، 26 أغسطس 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 72.02دولار لبرميل برنت و 67.99 دولار للخام الأمريكى نفط
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار النفط اليوم 72.022 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.99 دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس، شهدت استقرارا وذلك على نفس مستويات إرتفاع الجلسة الأولى لهذا الأسبوع ووسط تجدد المخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا .
 
وسجلت أسعار النفط الخام أكبر خسائر أسبوعية لها في تسعة أشهر بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 7.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.9%.
 
 
 
 

النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة