اليوم السابع
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الأحد، 22 أغسطس 2021 02:54 م
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خسائر أسبوعية لأسعار النفط بنسبة 7.7% لبرنت و8.9% لخام غرب تكساس الأمريكى

الأحد، 22 أغسطس 2021 02:00 م
خسائر أسبوعية لأسعار النفط بنسبة 7.7% لبرنت و8.9% لخام غرب تكساس الأمريكى النفط
كتبت -مروة الغول

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سجلت أسعار النفط الخام أكبر خسائر أسبوعية لها في تسعة أشهر بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 7.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.9%.
 
وسجلت أسعار النفط 65.18 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 62.32 دولار للبرميل. 
 
وحذرت وكالة الطاقة الدولية، من ارتفاع الطلب على النفط بشكل مفاجئ عكس مساره البطيء حاليا فى بقية دول العالم بسبب انتشار السلالة المتحورة دلتا من كورونا وقالت الوكالة، التى مقرها باريس، وفقا لقناة (فرانس 24)، "تم خفض النمو فى النصف الثانى من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كورونا المفروضة فى عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص فى آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط".

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