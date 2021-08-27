أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 27-8-2021

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث فى أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 وفق مستجدات أسعار الذهب العالمية وأخر تطورات السوق المصرى بعدما شهد الذهب تحركا ملحوظا فى التعاملات الصباحية اليوم.



أسعار الذهب اليوم فى مصر: عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أونصة الذهب 1798 دولارا.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة، وسيؤدي خفض مجلس الاحتياطى الأمريكى للتحفيز إلى معالجة إمكانية ارتفاع الدولار مما يقلص جاذبية الذهب وقد نشهد تراجعات مستقبلية للذهب.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بحركة سعر أونصة الذهب عالميًا، ويرتبط المعدن الأصفر فى البورصات العالمية بعدد من المؤشرات منها التضخم والبطالة وحركة السندات والنفط وتقارير أداء الاقتصاديات الكبرى.