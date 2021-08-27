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ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية.. عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام

الجمعة، 27 أغسطس 2021 10:20 ص
ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية.. عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهد سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ارتفاعا بقيمة جنيهين، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 786 جنيها للجرام، وذلك بعد ارتفاع الأسعار العالمية للذهب لمستويات 1798 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.
 
عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.
 
عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 6288 جنيها.
 
أونصة الذهب 1798 دولار.
 
 
ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة، وسيؤدي خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي للتحفيز إلى معالجة إمكانية ارتفاع الدولار مما يقلص جاذبية الذهب وقد نشهد تراجعات مستقبلية للذهب.
 
 
أسعار الذهب في مصر ترتبط بحركة سعر اونصة الذهب عالمياً، ويرتبط المعدن الأصفر في البورصات العالمية بعدد من المؤشرات منها التضخم والبطالة وحركة السندات والنفط وتقارير أداء الاقتصاديات الكبرى.

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