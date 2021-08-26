معلمة مصرية تفوز بجائزة "المعلم العالمى": جمعت بين التكنولوجيا والمهارات الحديثة

ماجد تمراز

قالت سهير زكي، مديرة التعليم الذكي بكلية فيكتوريا الحاصلة على جائزة المعلم العالمي، إن تلك المسابقة تنظمها منظمة في الهند على مستوى العالم ويشارك فيها آلاف المعلمين على مستوى العالم، ويفوز فيها المعلم القادر على الوصول لطلابه، من خلال التكنولوجيا بالإضافة إلى تحلي المعلم بمستوى عالٍ من المهارات، وأنها تمكنت من الجمع بين الأمرين.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "في مصر كل عام يحصل المعلم المصري على جوائز في تلك المسابقة، هناك أمر دائم كنت أجب فعله مع الطلاب، وكنت دائما أربط بين الأمر الذي يدرسونه وبالمجتمع والمشاكل العالمية التي لها أهداف التنمية المستدامة، بالتالي عند دراسة أي موضوع يتم تسقسيم الطلاب لمجموعات ويبدأون في البحث".



وقالت مديرة التعليم الذكي بكلية فيكتوريا الحاصلة على جائزة المعلم العالمي: "أبنائي فخورين لحصولي على الجائزة وقاموا بمشاركة (بوست) حصولي عليها".