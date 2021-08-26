مصرع طفلة وإصابة سائق فى حادثين منفصلين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها، فى حادث دراجة بخارية اصطدمت بها أثناء لهوها أمام المنزل، بينما أصيب سائق بكسور وكدمات متفرقه بالجسم، إثر تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين بوقوع حادثين ووجود متوفية ومصاب، تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بوصول الطفلة مكة د ا م عامين وتقيم دائرة مركز العسيرات إلى مستشفي جرجا العام "جثة هامدة " إدعاء حادث دراجة نارية، وبسؤال والدها أفاد بأنه أثناء لهو طفلته المذكوره أمام المنزل، اصطدمت بـها دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات معدنية" قيادة عامل، ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه وفاتها، واتهم قائد الدراجة بالتسبب فى الحادث، وبسؤال قائد الدراجة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه، ولم يستطع مفاداتها.

وجاء الحادث الثانى بوقوع حادث تصادم ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم من إدارة شرطة النجدة، وتبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل " اتجاه سوهاج قيادة 22 سنة سائق ويقيم أسيوط اختلت عجلة القيادة بيده حال تخطيه إحدي السيارات واصطدم بالسيارة "نصف نقل" تجاه أسيوط نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولي " كسر بالذراع والساق اليسري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم "وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعى، تم تحرير محضرين بالواقعتين، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.