اليوم السابع
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كيف تزيد مصر حصتها التصديرية من الأسمدة.. إعرف فى 5 معلومات

الخميس، 26 أغسطس 2021 07:00 ص
كيف تزيد مصر حصتها التصديرية من الأسمدة.. إعرف فى 5 معلومات اسمدة
كتب عبد الحليم سالم

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تعد صناعة الأسمدة من الصناعات التصديرية الهامة، بجانب تغطية احتياجات السوق المحلى من مختلف الأنواع.
وتشهد الصناعة تنافسا كبيرا فى التصدير مع التوسعات العالمية للشركات، ولا سيما أن صادرات مصر السنوية تصل لنحو 2 مليار دولار  من مختلف الأنواع تعرف علي التفاصيل فى 5 معلومات.
 
1- السعى لفتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
2- التوسع فى المصانع لزيادة الإنتاجية لخدمة التصدير.
3- زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع القائمة ومن أبرزها كيما.
4- الاسراع لتحديث وتطوير مصانع الاسمدة المتوقفة ومنها الدلتا للأسمدة.
5- الانتهاء من تحديث وتطوير مصانع النصر للأسمدة بالسويس ذاتيا وبالتعاون مع القطاع الخاص.
 
 

صناعة الاسمدة

تصدير الاسمدة

شركات السماد

حصة مصر من الاسمدة

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