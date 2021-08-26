اليوم السابع
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كان فى طريقه للدرس.. سيارة مسرعة تنهى حياة طالب ثانوى بالشرقية

الخميس، 26 أغسطس 2021 10:45 ص
كان فى طريقه للدرس.. سيارة مسرعة تنهى حياة طالب ثانوى بالشرقية الطفل ضحية الحادث
الشرقية _ فتحية الديب

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لفظّ طالب بالصف الثاني الثانوي، أنفاسه الأخيرة؛ بعدما صدمته سيارة ميكروباص مُسرعة أمام قريته بكفر عياد، التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بإشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "عمر ال ال ش م "، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، مُقيم بكفر عياد، التابع لدائرة مركز شرطة أبو حماد، جثةً هامدةً، و"أحمد م م ش" 16 سنة، سائق، مُقيم بكفر موسى عمران، التابع لدائرة مركز شرطة أبو حماد، مصاب بجرح متهتك أعلى الساعد الأيسر، و"رمضان أ م أ" 29 سنة، مُقيم بقرية الرحمانية التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، مصابًا بالساعد الأيسر.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال عبور الطالب الطريق أمام قريته صدمته سيارة ميكروباص مُسرعة، ما اسفر عن مصرعه وإصابة قائد السيارة وشخص آخر كانت برفقته في المقاعد الأمامية للسيارة.

وبسؤال والد الطالب، أفاد بأن نجله كان في طريقه لحضور درس خصوصي بدائرة المركز، قبل أن تصدمه السيارة المُسرعة وتُنهي حياته، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على قائد السيارة تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.


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