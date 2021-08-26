ضبط 10 آلاف عبوة أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية غير مرخصة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالبحيرة، بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة الأمنية حملة مكثفة على الصيدليات الغير مرخصة بمركز حوش عيسى، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط محل علي هيئة صيدلية بدون ترخيص تديرة موظفة .

وتم ضبط كميات تقدر بعدد 10000عبوة أدوية منها كميات كبيرة منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام تم التحفظ عليها ونقلها وتم جردها وإعداد تقرير بذلك.