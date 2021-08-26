سعر الريال السعودى اليوم 26-8-2021

كتبت: سماح حمدى

استقر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 26-8-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس بالبنوك.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، خلال التعاملات الصباحية ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.38جنيه للشراء، و18.51جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان 18.33جنيه للشراء، و18.49جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.37جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.33جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.35جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء. 4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.