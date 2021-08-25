اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-8-2021

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:37 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-8-2021 اليورو
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-8-2021، أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.33جنيه للشراء، و18.49جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان 18.34جنيه للشراء، و18.47جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.33جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.33جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.36جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.36 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.33 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.34 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.33 جنيه للشراء.
 
18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.36 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.36 جنيه للشراء.
 
18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.38 جنيه للشراء.
 
18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو

اليورو اليوم

أسعار اليورو

اليورو في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة