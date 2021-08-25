سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 25-8-2021

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.