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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 26-8-2021

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:30 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 26-8-2021 درهم اماراتى
كتبت: سماح حمدى

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واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 26-8-2021، ثباته أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا استقرارا فى بنوم المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس.
 
وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.
 
 
 

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