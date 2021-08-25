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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 25-8-2021

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:09 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 25-8-2021 الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 25-8-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.
 

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