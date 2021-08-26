رئيس المواصفات والجودة: إصدار 900 مواصفة قياسية منذ بداية 2021

كتب إسلام سعيد

كشف‌ أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، إصدار 900 مواصفة جديدة منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، وذلك لخدمة ودعم القطاع الصناعي وتسهيلا على الشركات الوطنية المصنعة والمصدرة.

وقال خلال توقيع شراكة بين مجموعة العربي و hisense الصينية ، إن هيئة الجودة توفر المواصفات الخدمية المطلوبة لتحقيق بيئة عمل ملائمة خاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا الحالية، مشيراً إلي أن المواصفات القياسية تلبي احتياجات القطاع الصناعي مثل مواصفات الأمان في الأجهزة الكهربائية ومواصفات الحماية والسلامة التي تخص العاملين حفاظا على سلامتهم.

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وأوضح أنه يجري عقد اللجان المتخصصة لإصدار المواصفات الفنيه المتخصصة واصدرت 900 مواصفة هذا العام من بداية2021 لخدمة الصناعة الوطنية وحماية المستهلك المصري، إضافة إلي تقديم الدعم من خلال لجان المواصفات المختلفة من أجل تسهيل المواصفات التي تحتاجها الأسواق الخارجية ومنها شركات المطابقة وكفاءة الطاقة.

وأشار إلي استعداد هيئة المواصفات والجودة لتـوفیر علامــة الجــودة المصــریة للمنتجـات المرغــوب منحهــا علامــة الجــودة وكــذلك شــهادات المطابقــة وكفــاءة الطاقــة ســواء للســوق المصــرى أو الــدول التــي شهدت توقیع مذكرات اعتراف متبادل معها تیسیرا على الصناعة وتسهیلا لدخول أسواقهم.

وأعلن أن الهیئـة تتيح إمكانیــة التـدریب مــن خـلال وحــدة التــدریب المعتمـدة علــى أى مــن المواصــفات التى تدعم التعاون بين المؤسسات والمصانع المصرية ونظيرتها في كافة دول العالم.